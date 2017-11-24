В США дебаты об энергетике будущего дошли до суда. Профессор Стэнфордского университета Марк Джейкобсон заявил, что уже к 2050 году вся страна сможет получать энергию только за счет ветра, воды и солнца. Он создал модель, которая показывает, что такая система может быть надежной и относительно дешевой. Это встретило как поддержку, так и возражения – оппоненты заявили, что его методика ошибочна. В ответ Джейкобсон подал на них в суд, обвинив в клевете. Исковые требования – $20 млн.

Это выходит за рамки научных дебатов. Потенциально исход спора может повлиять как на официальную политику, так и на перспективы конкретных отраслей. Модель Джейкобсона, в частности, предлагает США обойтись без ядерной энергетики, а она обеспечивает сотни тысяч рабочих мест, субсидии исчисляются миллиардами долларов. Его оппоненты считают, что это не реалистично.

Исход дела может повлиять и на науку. Сторонники таких исков видят в них позитив – например, возможность защитить от нападок какие-то концепции. Но другие предупреждают, что это негативно повлияет на научные исследования – есть риск, что ученые станут воздерживаться от критики, в том числе, сомнительных работ, опасаясь многомиллионных исков.

Эффект, по словам профессора Калифорнийского университета Дэвида Виктора (он был одним из соавторов работы, оспаривавшей выводы Джейкобсона), есть уже сейчас. «Даже когда я просто беседую с коллегами, то выбираю слова, зная, что на меня могут подать в суд, – говорит он. – А в науке все должно быть по-другому. Наука – это дебаты, споры по поводу фактов. А когда люди боятся 10-миллионного иска, это мешает им сконцентрироваться на фактах».