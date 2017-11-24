Тезис о справедливости как о доминирующей черте российского менталитета считается фундаментальным: он абсолютный чемпион по употреблению, в том числе и у высших лиц. Например, Владимир Путин в недавнем интервью агентству Bloomberg еще раз повторил: «Но есть одна отличительная черта, которая, наверное, у всех народов есть, но у нас она особенно ярко выражена. Это стремление к справедливости».

При этом концепт «справедливость» у нас выглядит подозрительно оторванным от реальности. При всей его популярности он существует как бы вне жизни. Акцент на справедливости как на фундаментальном принципе неизбежно вступает в противоречие с самим нынешним социально-экономическим укладом России, попросту говоря, с капитализмом (о чем у нас предпочитают лишний раз не напоминать). Кроме того, по наблюдению философа Николая Плотникова, несмотря на свою популярность, дискурс справедливости за два века в русской философии совершенно не осмыслен – в отличие, кстати, от Запада. Наконец, он противоречит элементарным поведенческим практикам.