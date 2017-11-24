Москва и Прага не впервые выясняют отношения из-за недружественных публикаций СМИ. «Это написал какой-то сумасшедший человек, и я бы этим вообще не занимался, если бы это не было издано именно во время моего визита», – это президент Милош Земан говорит премьеру Дмитрию Медведеву, обсуждая с ним публикацию телеканала «Звезда» о чехословацких событиях 1968 года.

«А я тебе должен сказать, что мы тоже не можем долго терпеть, и не вынуждайте нас, чтобы мы открыли полемику с вашими органами информации и ответили на все статьи и действия, которые допускаются против нашей страны. Вы сами брали обязательство навести порядок в средствах массовой информации. А уж коль обещали, так надо это выполнять», – а это советский лидер Леонид Брежнев говорит по телефону своему чехословацкому коллеге Александру Дубчеку 13 августа 1968 года за неделю до появления советских танков в Праге.

«Мы провозгласили и стараемся в максимальной степени следовать принципу невмешательства в деятельность средств массовой информации, будь то частные или государственные СМИ», – отвечает Медведев Земану.

«Я уже говорил вам, какие меры мы принимаем для того, чтобы прекратить антисоветские выступления средств массовой пропаганды. Но мы не можем в два-три дня навести порядок в работе органов массовой информации», – отвечает Дубчек Брежневу.

Запись последнего разговора двух лидеров накануне ввода войск (в 2010 году ее опубликовал Росархив) – наверное, самый пронзительный документ такого рода. Судьба Дубчека уже решена, как и судьба всей «пражской весны», но Брежнев еще делает вид, что готов по-дружески поддержать оступившегося младшего товарища, которого на советский манер он называет то Александром Степановичем, то Сашей – «Я очень ясно вижу твои трудности, Саша, но с трудностями надо бороться». Конечно, натяжкой было бы говорить, что за 49 лет Москва и Прага полностью поменялись местами, но, по крайней мере, забавно, что брежневские претензии теперь повторяет, обращаясь к Москве, чешский президент, а российскому премьеру достается роль оправдывающегося Дубчека. Реформистская Чехословакия 1968 года была изгоем в соцлагере. Путинская Россия теперь играет похожую роль в западном мире, и когда российское телевидение говорит о натовской угрозе, в это понятие входит и Чехия, за неполные полвека превратившаяся из мятежной соцстраны в ключевую в Центральной Европе натовскую державу.