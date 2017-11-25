«Мы страдаем от хронических заболеваний, делая то, для чего мы, в общем-то, эволюционировали, но в условиях, для которых наши тела плохо приспособлены, а затем мы передаем те же самые условия нашим детям, и они, в свою очередь, получают те же недуги», – пишет гарвардский профессор Дэниел Либерман в своей книге «История человеческого тела» (выходит в издательстве «Карьера Пресс»). Как разорвать порочный круг? Для начала следует перестать тешить себя иллюзией, будто цивилизация и прогресс во всем пошли на пользу человеческому телу. «Если и существует самый полезный урок, который вынес наш вид из богатой и сложной эволюционной истории, так это то, что культура не позволяет нам преступать пределы биологии», – убежден автор. В доказательство базового тезиса книги Либерман приводит множество аргументов и наглядных примеров. Один из них – история про наши зубы.