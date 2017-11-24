У профессора Шерил Сорби из университета Огайо в жизни не было проблем с обучением. До тех пор, пока на первом курсе в техническом вузе она не столкнулась с инженерной графикой – предметом, который ее соученики считали одним из самых легких. Самым сложным заданием для нее стало нарисовать прямоугольную проекцию – то, что должен уметь любой инженер.

Элементарное задание для того, кто обладает хорошим пространственным мышлением, но это был не случай Сорби. К своему стыду и смущению, она обнаружила у себя проблемы с пространственным восприятием. И в этом она не одинока, утверждает издание Nautilus. В ходе нескольких десятилетий исследований ученые пришли к выводу, что восприятие пространства у женщин развито не так сильно, как у мужчин, поэтому они хуже справляются с такими заданиями, как мысленное вращение трехмерных фигур в пространстве или ориентирование на месте.

Именно это может быть одной из причин гендерного дисбаланса в точных науках: так, в США каждый третий университетский профессор – женщина, но в сфере точных наук их число составляет 20%. Свежие научные исследования говорят о том, что эта разница может быть преодолена. Пластичность мозга позволяет женщинам улучшать свое пространственное мышление, и это, по словам Сорби, может помочь привлечь больше женщин к инженерному делу.