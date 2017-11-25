Сегодня чтение для большинства людей – интимный процесс. Оставаясь с книгой наедине, мы уходим в нее, отключаемся от внешнего мира (насколько это возможно); увлеченного чтением человека не принято беспокоить. Чтение «про себя» кажется настолько естественным, что мы не задумываемся о том, что это может быть иначе. И все же молчаливое чтение – не такое уж давнее изобретение человечества, напоминает Quartz. Большую часть времени после появления письменности чтение предполагало декламирование вслух, а иное считалось неприличным.

Столетиями грамотные европейцы читали книги вслух. Так делали и древние греки, и монахи Средневековья. Только в XVII веке развитие технологий книгопечатания и распространение письменности привели к появлению практики чтения «про себя», которую мы используем сейчас.