Крупные американские компании постепенно отказываются от использования Microsoft Excel. По информации Wall Street Journal, уже в их числе – разработчик программного обеспечения Adobe, компания ABM Industries, занимающаяся управлением инфраструктурой, и сеть ресторанов P.F. Chang’s China Bistro.

Финансовые директора жалуются, что на работу с привычными таблицами уходит слишком много времени. Excel до сих пор не может похвастаться большим количеством функций, которые есть у облачных сервисов:

данные, находящиеся в Excel, хранятся отдельно от других систем обработки данных (будь то трафик сайта или внутренние CRM-системы компаний) и в отличие от них не обновляются автоматически;

старые версии программы не позволяют работать с таблицей одновременно нескольким пользователям;

существуют ограничения на объем данных, которые можно поместить в один экселевский файл, что затрудняет работу с большими объемами информации в эпоху Big Data.

Это влияет на эффективность работы всей компании. Например, в Adobe до недавнего времени так собирали информацию о движении кадров. «Не нужно, чтобы люди, ответственные за финансовое планирование, тратили время на экспорт и импорт данных, – говорит финансовый директор Adobe Марк Гаретт. – Они должны сосредоточиться на оценке этих данных».