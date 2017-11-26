Шестого ноября газета «Жэньминь жибао» напечатала программную статью Чэня Си о подготовке партийных кадров в свете решения XIX съезда Коммунистической партии Китая. Чэнь Си руководит организационным отделом ЦК и работает ректором Центральной партийной школы. В конце октября его выбрали в Политбюро ЦК КПК.

Говоря о проблемах КПК, Чэнь в числе прочего остановился на суевериях и религии, которые, пишет он, махровым цветом расцвели не только на низших, но и на высших уровнях партии. Автор называет предателями тех однопартийцев, для кого боги и духи важнее Маркса и Ленина. Он считает, что от поклонения богам и веры в суеверия до самого страшного, что может случиться с китайским коммунистом, – веры в западные ценности и многопартийную политическую систему, – один маленький шаг.