Отношения между странами Восточной Европы, несмотря на обязательно декларируемые заверения о единстве и стремлении к общим целям, далеко не всегда безоблачны. Нередко определенные сферы отношений становятся полем сознательного и демонстративного конфликта. Часто такие конфликты происходят вокруг вопросов общей истории. Пример – последнее обострение отношений между Украиной и Польшей по поводу оценки некоторых событий XX века. Однако любые вопросы общего прошлого не существуют сами по себе. Ценности, горячо обсуждаемые в таких спорах, имеют отношение к большим проектам совместного будущего. Подразумеваемыми фигурами в таких спорах обычно оказываются Брюссель с его видением единой Европы и Москва, ставшая в последнее время воплощением всего, что такому видению противоречит.