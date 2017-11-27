Это статья Дэвида Фиклинга, колумниста Bloomberg Gadfly

Как высоко может взлететь биткоин? В ноябре его курс, который часто бросает то вверх, то вниз, пересек отметку в $7000 и устремился еще выше. 27 ноября – спустя лишь неделю после пересечения планки в $8000 – он перевалил за $9000, а на момент публикации этой колонки – почти достиг $10 000.

История биткоина кажется глубоко иррациональной, но те, кто уверен в неизбежном падении криптовалюты, должны смириться с фактом, что люди сами по себе иррациональны.

Взять к примеру недавнюю продажу картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за $450 млн. Лучшее объяснение рекордно высокой цены (на эти деньги можно было бы купить целую галерею работ Веласкеса) – считать, что она была определена дефицитностью товара. Всего лишь две или три картины работы этого мастера эпохи Ренессанса находятся в частном владении. Учитывая, что в 2016 году на искусство во всем мире было потрачено около $45 млрд, вполне возможно, что такой уникальный товар смог «поглотить» 1% всего рынка.

Задавая вопрос о том, насколько высокой может оказаться цена криптовалют, рассуждать стоит похожим образом.