Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction пройдет 29 ноября – 3 декабря в Центральном доме художника на Крымском Валу. В ней участвуют более трехсот крупных издательств, книготорговых компаний и малых издательств. Новых книг очень много. Сергей Сдобнов постарался выбрать самые интересные – цепляйтесь взглядом за обложки, читайте и приценивайтесь.

Человек и время

1. Наина Ельцина. Личная жизнь. – Синдбад

Воспоминания вдовы первого президента России о жизни в СССР: от предвоенного детства до августовского путча 1991 года.

2. Петр Авен. Время Березовского. – Corpus

Двадцать знакомых, среди них Михаил Фридман, Анатолий Чубайс и другие, вспоминают опального олигарха и политика, с которым они общались еще в Советском Союзе или в 1990-е – в эпоху грандиозных проектов и масштабных разочарований, (не)случайных смертей и притягательного хаоса.

3. Бодров. – Сеанс

Биография актера и режиссера Сергея Бодрова – одного из главных символов первого постсоветского десятилетия. Задача этой книги – перевести разговор о фильме «Брат» в беседу о Бодрове как режиссере, сценаристе «Морфия», «Сестер» и «Связного», перейти к его частной истории в воспоминаниях близких и посмотреть на творческий путь Бодрова через критические тексты журналистов и киноведов.

4. Диалоги с Сокуровым. – Подписные издания; Открытая библиотека

Публичные беседы режиссера с Людмилой Улицкой, Светланой Алексиевич, Кириллом Серебренниковым в рамках проекта «Открытая библиотека» – о тектонических изменениях в обществе и новом восприятии истории.

5. Дыхание камня. Мир фильмов Андрея Звягинцева. – НЛО

Первый сборник критических статей, интервью и других материалов, посвященных эстетике кинематографа Звягинцева.

6. Александр Кушнир. Кормильцев. Космос как воспоминание. – Рипол Классик

Биография культового поэта, издателя, автора текстов песен группы «Наутилус Помпилиус», собранная из сотен интервью и снимков, найденных в архивах рок-фотографов.

Русская проза

7. Мария Степанова. Памяти Памяти. – Новое издательство

Главный русскоязычный роман 2017 года – опасное, затягивающее путешествие автора в историю своей семьи. За каждым найденным документом: открыткой, архивной записью или посещением места, где, возможно, жили, останавливались родственники, – открывается фрагмент истории XX века или всей мировой культуры, которая нашла приют в этот миг припоминания в книге Марии Степановой – самом бережном доме русского языка на данный момент.

8. Людмила Петрушевская. Нас украли. История преступлений. – Эксмо

Первый роман Петрушевской за последние 13 лет. Два героя с пеленок оказываются в странном случайном родстве, вокруг этой неожиданной пары выстраиваются истории свидетелей подмены детей в роддоме. Но вскоре сюжет теряется за главным – эпической панорамой связей всех со всеми.

9. Лена Элтанг. Царь велел тебя повесить. – Corpus

Новая книга Лены Элтанг – вторая (опровергающая первую) часть ее романа «Другие барабаны». Главный герой, юный литовский интеллигент, оказывается в тюрьме и пытается доказать свою невиновность. За подсказками и уликами детектив поневоле обращается к постоянно ускользающему прошлому.

10. Людмила Улицкая и др. Человек в истории. – АСТ: Ангедония

Сборник микроисторий, посвященных полузабытым событиям советского мира: жизни бюджетников в перестройку, «песням, записанным бывшими фашистскими узниками в проверочно-фильтрационном лагере», и другим частным свидетельствам, скрепляющим корпус новой, гражданской истории XX века.

11. Сергей Кузнецов. Учитель Дымов. – АСТ: Редакция Елены Шубиной

История аполитичности в трех поколениях советской семьи, которые предпочли спокойный быт политическому участию. Мужчины в этом роду – преподаватель химии, коуч по йоге и учитель литературы, а главная героиня, отказавшись от карьеры, хранит верность семье как смысл своего существования.

12. Вольница. Гражданская война в забытой прозе 1920-х годов. – Common Place

Полузабытые рассказы «писателей-попутчиков» – от Бориса Пильняка до Артема Веселого, не во всем разделявших взгляды большевиков.

Зарубежная проза

13. Ласло Краснахоркаи. Сатанинское танго. – Corpus

Первый роман Ласло Краснахоркаи на русском языке. Проза венгерского писателя стала основой для нескольких сценариев картин Белы Тарра. Эта книга построена как одноименный танец. Бедные крестьяне тратят свое время на пьянство и мечты о другой жизни в лучшем мире. В село приходит, казалось бы, погибший человек и делает им почти мефистофельское предложение.

14. Борис Лурье. Дом Аниты. – Kolonna Publications и Митин журнал

Фантастический роман о сексуальном концлагере в сердце Америки, опубликованный после смерти автора, нью-йоркского художника, узника Бухенвальда Бориса Лурье. Призраки замученных евреев, фантасмагорический приезд Сталина в Нью-Йорк, гибель старого мира и поиск идеального места спасения ждут читателей этой книги.

15. Кобо Абэ. Тетрадь кенгуру. – Иностранка

Последний роман мастера прозы неожиданных проблем, классика японской литературы рассказывает историю лечения человека, у которого на ногах стал расти местный редис.

16. Иэн Макьюэн. В скорлупе. – Эксмо

В новом романе плодовитого британского писателя историю бытового предательства рассказывает еще не рожденный человек. Эмбрион наблюдает за почти гамлетовским сюжетом снаружи и ничего не может сделать с тем, что его ожидает в будущем.

17. Эмма Клайн. Девочки. – Фантом Пресс

В дебютном романе Эммы Клайн детально и беспощадно показано стремительное и травматичное взросление 14-летней героини, которая спасается от кромешного одиночества и краха родительских отношений в коммуне, списанной с секты Чарльза Мэнсона.

18. Чайна Мьевиль. Октябрь. – Фанзон

Взгляд фантаста на события Великой Октябрьской революции, появление первого социалистического государства и влияние «советского» на остальной мир.

Гуманитарные исследования

19. Хайдеггер, «Черные тетради» и Россия / под ред. М.Ларюэль и Э. Файя. – Издательский дом «Дело» РАНХиГС

Случай Хайдеггера напоминает о нескончаемой проблеме: отношения между мыслителем, взгляды которого влияют на умы современников и потомков, и власти. Можно ли рассматривать включенность в культурную жизнь фашистской Германии как поддержку режима, обсуждают в этом сборнике исследователи и авторы комментариев к текстам Хайдеггера.

20. Ховард Айленд. Майкл У. Дженнингс. Беньямин. Критическая жизнь. – Издательский дом «Дело» РАНХиГС

Пока единственная на русском языке масштабная биография одного из самых влиятельных философов первой половины XX века. Беньямин сочетал публицистику, эзотерические штудии и критику капитализма. Занимался философией и методологией истории и культуры. Сегодня Беньямина можно назвать одним из самых последовательных комментаторов современности.

21. Иван Курилла. Заклятые друзья. История мнений, фантазий, контактов, взаимо(не)понимания России и США. – НЛО

В книге историка-американиста рассматриваются идеологии двух мировых держав, история их контактов в XX веке, описывается, как Россию представляли и представляют в Америке, и обратная картина – образ американцев в нашей стране. Исследователь подробно рассказывает о том, какие идеи у США и России общие и почему противостояния (не) удается избежать.

22. Илья Будрайтскис. Диссиденты среди диссидентов. – Свободное марксистское издательство

Илья Будрайтскис, историк, марксист, публицист и активист, рассказывает, как используют советскую идеологию сегодня и как воспринимали хрущевскую и брежневскую политику диссиденты-социалисты.

23. Оксана Тимофеева. История животных. – НЛО

Образы, знаки и следы всего «животного» маркировались в европейской цивилизации чаще всего как негативные, не одобряемые доминирующей в обществе культурой. В книге антрополога Оксаны Тимофеевой показаны варианты разговора об этом опыте в философских текстах Декарта, прозе Платонова и Кафки и в других артефактах культуры.

24. Дэн Паллата. Неблаготворительность. – Такие дела

Первое в России исследование, разрушающее стереотипы о благотворительности. Успешный фандрайзер и предприниматель рассказывает о некоммерческой идеологии, негативном и неверном восприятии платной рекламы и необходимости оптимизации деятельности НКО.

Революции и войны

25. Борис Колоницкий. Семнадцать очерков по истории российской революции. – Издательство Европейского университета

Петербургский историк рассказывает, зачем в 2017 году возвращаться к разговору об Октябрьской революции. В коротких эссе Колоницкий напоминает о роли Ленина в перевороте, показывает, что можно узнать о политической ситуации из слухов, и проясняет, почему монархисты готовы были свергнуть императора.

26. Дмитрий Окрест. Революция в Курдистане. Жизнь без государства. – Common Place

Рабочая партия Курдистана предлагает самоуправление по принципам прямой демократии; курды, арабы и ассирийцы решают свои проблемы на низовом уровне через народные ассамблеи – возможна ли такая власть на Ближнем Востоке?

27. Шейла Фицпатрик. Русская революция. – Издательство Института Гайдара

Авторитетное исследование на основе ранее недоступных архивных материалов. Чего ожидали организаторы большевистской революции и почему последствия оказались совсем иными. Фицпатрик рассматривает судьбу самой идеи революции во Франции XVIII века и России XX века; показывает, как Февральская и Октябрьская революции эволюционировали до сталинского преобразования партии, красного террора и чисток.

28. Бич 1917. События года в сатире современников. – Бослен

В книге собраны знаковые материалы сатирического журнала «Бич» за 1917 год, снабженные исторической хроникой и комментариями. Задача подборки – показать пороки и ошибки главных героев революционного времени – Николая II, Милюкова, Родзянко, Ленина, Троцкого, Коллонтай.

29. Юджин Роган. Падение Османской империи. Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920 гг. – Альпина Паблишер

В своем исследовании британский историк показывает, как после Первой мировой войны вслед за картой Европы изменились и границы государств на Ближнем Востоке. Ученый рассматривает раздел Османской империи как главный фактор, повлиявший на изменение политического климата в регионе на протяжении всего XX века.

30. Лев Троцкий. Туда и братно. – Циолковский

Автобиографическая книга Троцкого о путешествии в сибирскую ссылку и обратно в Петербург.

Повседневная культура и история

31. Лев Рубинштейн. Целый год. Мой календарь. – НЛО

Поэт-концептуалист, известный публицист Лев Рубинштейн показывает ассоциативную связь Большой истории и событий личной жизни. В день основания Красного Креста автор вспоминает о том, как его назначили санитаром в классе, а смерть сына Сталина в 1962 году связывается в этом отрывном архиве с посещением тушинского аэродрома: «“Посмотри, вон в том самолете летит Василий Сталин”. Я посмотрел, но в каком именно самолете летит Василий Сталин, так и не понял».

32. Русская развлекательная культура Серебряного века. 1908–1918. / Сост. Нора Букс, Елена Пенская. – ВШЭ

«Женская культура как развлечение мужчин», проказы Купидона, массовая литература, кабаре и капустники, танцы Саломеи, летние театры, детские журналы, карикатуры и немое кино – только часть досуга россиян в начале XX века. Одна из первых коллективных монографий о том, как проводить свободное время в Серебряном веке.

33. Инухико Ёмота. Теория каваии. – НЛО

Милые, маленькие, трогательные, беззащитные герои манги и анимэ – агенты культурной политики Японии как внутри страны, так и за ее пределами. Во второй половине XX века «мимимишность» распространилась по всему земному шару, об истории этой экспансии рассказывает японский ученый-литературовед Инухико Ёмота.

34. Сергей Мохов. Рождение и смерть похоронной индустрии. От средневековых погостов до цифрового бессмертия. – Common Place

Редактор журнала «Археология русской смерти» рассказывает, как устроена похоронная индустрия в России и за рубежом: от покинутых средневековых погостов до обсуждения бессмертия сегодня. Исследователь рассматривает экономику умирания, устройство кладбищ и отношение к мертвым в разных культурах.

35. Она развалилась. Повседневная история СССР и России в 1985–1999 гг. – Университет Дмитрия Пожарского

История перестройки и девяностых, рассказанная радикальным экологом, уфологом, врачом-наркологом, главным архивистом России, военным корреспондентом и другими свидетелями тех тревожных дней. Книга на основе популярного сетевого паблика.

36. Светлана Стивенсон. Жизнь по понятиям. Уличные группировки в России. – Страна Оз

Исследование российских уличных группировок на примере Казани и ряда других городов. В книге приведен подробный анализ механизмов насилия внутри бандитской среды.

Non-fiction

37. Эта идея должна умереть. Научные теории, которые блокируют прогресс. – Политех

Многие научные теории кажутся нам актуальными, но современные ученые – авторы этой книги утверждают, что наши знания о мозге, усыновлении, индивидуальности и т.д. эфемерны и чаще всего устарели.

38. Станислав Дробышевский. Достающее звено. – Corpus

История антропогенеза, происхождения человека, написанная одним из главных популяризаторов науки в России для читателя, который может ничего не знать о своем происхождении.

39. Вито Танци. Правительство и рынки: меняющаяся экономическая роль государства. – Издательство Института Гайдара

На основе обширной статистики почётный президент Международного института государственных финансов рассказывает о степени вмешательства государства в экономику на протяжении XX века и предсказывает, с чем правительства столкнутся в будущем.

40. Тим Скоренко. Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II. – Альпина Паблишер

Книга, после которой Россия никогда не будет родиной слонов, самолетов, баллистических ракет. Исследование научного журналиста Тима Скоренко (книга попала в шорт-лист премии «Просветитель-2017»), поможет разобраться в стереотипах и мистификациях, превратить слухи в факты или медийную пыль, особенно если вы с ходу не можете сказать, изобретены ли в России велосипед Артамонова и автомобиль Путилова.

41. Марье Нурминем. Мир на карте. – Paulsen

Финская журналистка, популяризатор науки, провела шесть лет в европейских архивах, осматривая копии и оригиналы мировых карт с VII по XVII век: от монастырских вселенских карт до морских навигационных карт (портуланов). Сравнивая карты Меркатора, библейские сюжеты на полях, первые глобусы и описания известных участков Земли в эпоху Возрождения, автор выстраивает логику восприятия современного мира на плоскости.

42. Ричард Талер, Касс Санстейн. Nudge. Архитектура выбора. – МИФ

Если вы обладаете властью над другими на любом уровне – от врачебной рекомендации до подписи госслужащего, – эта книга поможет вам сформулировать верные советы для всех.

43. Петер Келлер. Фейк: Забавнейшие фальсификации в искусстве, науке, литературе и истории. – Кучково поле

Фальшивки стали производить уже в античности, но XX век максимально отдалил человечество от подлинности: авторство «Тихого Дона», дневники Гитлера, фотошоп – лишь начало перечня неправды, который поможет нам стать еще подозрительнее.

44. Свен Бринкман. Конец эпохи self-help. Как перестать себя совершенствовать. – Альпина Паблишер

Где проходит граница между саморазвитием и истерией? В книге датского ученого рассказывается о способах борьбы с депрессией, которая приходит от осознания простого факта – успеть все невозможно. Автор предлагает отделять навязываемые мнения от голоса самого человека, уклоняться от учителей и советчиков и развивать мышление за чтением исторической литературы.

Дневники, мемуары и поэзия

45. Йохен Хелльбек. Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. – НЛО

Свою жизнь на страницах школьных тетрадей записывала старая и новая интеллигенция – инженеры человеческих душ, рабочие с крестьянским прошлым – в 1920-х им еще только предстояло стать настоящими советскими людьми. Профессор факультета истории Ратгерского университета Йохен Хельбек в своей книге анализирует их дневники как инструмент выживания, становления и самоанализа в условиях сталинских репрессий, строительства коммунизма и нового человека.

46. Линор Горалик. Частные лица: Биографии поэтов, рассказанные ими самими. Часть вторая. – Новое издательство

Беседы с тринадцатью поэтами: Львом Рубинштейном, Полиной Барсковой, Станиславом Львовским, Евгенией Лавут, Иваном Ахметьевым, Евгением Бунимовичем, Галей-Даной Зингер, Демьяном Кудрявцевым, Николаем Звягинцевым, Сергеем Кругловым, Дмитрием Веденяпиным и Дмитрием Воденниковым.

47. Александр Архангельский. Свободные люди. Диссидентское движение в рассказах участников. – Время

Монологи диссидентов, сначала опубликованные в проекте «Арзамас». Задача этих историй – рассказать о причинах сопротивления власти в СССР.

48. Ольга Берггольц. Мой дневник. Т. II: (1930–1941). – Кучково поле

Один из самых узнаваемых авторов-блокадников рассказывает о сталинских репрессиях, «ленинградском деле», работе корреспондентом на социалистических стройках и вспоминает о встречах с Ахматовой, Горьким и другими коллегами по цеху.

49. Екатерина Соколова. Волчатник. – НЛО

Стихи Екатерины Соколовой – один из немногих примеров, вместе с текстами Галины Рымбу, Лиды Юсуповой или Станислава Львовского, постколониальной поэзии на русском языке. Герои «Волчатника» – иммигранты, эмигранты и все те другие, действия которых не в своей местности (а есть ли она?) зависят от политического климата.

50. Сильвия Плат. Собрание стихотворений: в редакции Теда Хьюза. – Наука

Переиздание на русском языке наиболее полного корпуса поэтических текстов одного из важнейших поэтов XX века.

51. «Ваши письма я храню под матрасом». Переписка Астрид Линдгрен и Сары Швардт (Юнгкранц). – Albus Corvus

Переписка автора «Малыша и Карлсона» со школьницей многое рассказывает о политике либеральной Швеции второй половины XX века и о взрослении любого ребенка.

52. Туула Карьялайнен. Туве Янссон: Работай и люби. – АСТ

Мама муми-троллей родилась в семье скульптора и иллюстратора книг и с самого детства много времени отдавала рисованию. Как основа биографии, в книге приводятся множество фотографий живописи Янсон, антивоенных карикатур и портретов.

Детские книги

53. Крис Хоутон. Немножко потерялся. – Поляндрия

Как найти путь домой, если ты маленький, а вокруг непонятный мир.

54. Александр Введенский. Кто? / Рисунки Леонида Юдина. – Арт-Волхонка

Бытовой детектив в стихах от одного из важнейших поэтов XX века, который, как и его коллеги, находил временное спасения от советской цензуры в детской литературе.

55. Юлия Яковлева. Жуки не плачут. 1943 год. – Самокат

1943 год, родителей унес черный ворон репрессий. После блокадного Ленинграда дети оказываются в провинциальном городе с жестокими подростками-бандитами и полусумашедшим охотником за эвакуированными. Страшная сказка Яковлевой о сталинских репрессиях, написанная для детей.

56. Дарья Вандербург. Никита ищет море. – Самокат

Бабушка помогает семилетнему внуку, который мечтает оказаться у моря.

57. Илья Колмановский. Как груша попадает в мозг. – Розовый жираф

С детства формируются наши представления о еде, ее качестве и вкусе. Илья Колмановский объясняет юным (и не только) читателям, как наш организм взаимодействует с продуктами, что влияет на вкус и почему после некоторых продуктов бывают проблемы.

Книги о чудесах

58. Павел Шрут. Носкоеды. – Розовый жираф

Что происходит в наших домах, пока мы на работе? Кто ответит за пропажу повседневных вещей? Какая история вершится в тени комода?

59. Дэвид Виснер. Сектор 7. – МИФ

Что делать, если на вершине Эмпайр-стейт-билдинг тебя пригласили в центр производства и распределения облаков?

60. Тимоте Фонбель. Девочка из башни 330. – Компас Гид

Техногенное будущее, человечество трудится на мировые корпорации и ютится в стеклянных башнях. Главный герой привычно поднимается на 115 этаж и в кабине лифта влюбляется в незнакомую девочку.

61. Фредерик Питерс. Голубые таблетки. – Бумкнига

Документальный графический роман о девушке с ребенком, у которого обнаружили ВИЧ и его жизнь теперь зависит от постоянного приема лекарств.

62. Фредерик Бакман. Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. – Синдбад

Лучший друг маленькой героини – ее бабушка, которая может позволить себе «ненормальное» поведение – воркование с полицейским, побег из мест лечения. После смерти бабушки внучка должна исполнить последнюю просьбу своего старшего друга.

Диалоги об искусстве

63. Василий Кандинский. Арнольд Шёнберг. Переписка 1911–1936. – Grundrisse

Переписка двух титанов XX века – основателя супрематизма и одного из главных экспрессионистов в музыке.

64. Александр Боровский. Разговоры об искусстве. – АСТ: Ангедония

Ироничные эссе-воспоминания, микроистории о художниках и искусстве в воскресающем жанре tabletalk от известного искусствоведа, заведующего отделением новейших течений Русского музея Александра Боровского.

65. Наум Клейман. Эйзенштейн на бумаге. – Гараж и Ad Marginem

Графические работы – случайные и рабочие рисунки великого режиссера XX века, снабженные комментариями ведущего специалиста по кинематографу Эйзенштейна.

66. Архив Харджиева. – Фонд IN ARTIBUS

Собрание уникальных документов об авангарде 1910–20-х годов: оригиналы произведений и документов Хлебникова и Крученых, Татлина и Малевича.

67. Оливия Лэнг. Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества. – Ad Marginem

Опыты одиночного освоения мегаполисов с помощью терапевтических эссе о работах американских художников – от Уорхолла до Дарджера.