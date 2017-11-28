«Плавучие тюрьмы» – один из элементов кампании США по борьбе с терроризмом, начатой в 2000-е годы. Наряду с секретными тюрьмами, действовавшими в некоторых странах, их использовали для содержания и допроса подозреваемых – часто в обход формальных процедур. Некоторых месяцами держали на кораблях ВМС США, пока решалась их судьба. «Мы просто следовали вдоль побережья, оставаясь в нейтральных водах», – рассказывал один из бывших офицеров.

Схожая система сложилась и на кораблях береговой охраны. США используют их для перехвата судов с наркотиками, следующих из Южной Америки. По закону, принятому в 1980-е годы, они могут задерживать подозреваемых в нейтральных водах, даже если нет явных доказательств угрозы для Соединенных Штатов.

На этих кораблях задержанные проводят недели, иногда – месяцы. Они лишены четкого правового статуса, не имеют доступа к адвокатам. В свежем расследовании New York Times Magazine описаны условия содержания в плавучих тюрьмах: людей приковывают к палубе, и нередко держат на скудном рационе. А среди задержанных – бедняки из стран по соседству.