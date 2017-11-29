Многие воспринимают сознание как ощущение самого себя, которое дает чувство контроля над повседневными мыслями, эмоциями и опытом. Ученые часто разделяют сознание на две части: самосознание и содержимое сознания – мысли, убеждения, чувства, восприятие, намерения, память и эмоции.

Легко предположить, что человек управляет содержимым своего сознания. Мысли ведь не существуют сами по себе – их нужно «думать». Однако новое исследование британских психологов Дэвида Оукли и Питера Халлигана утверждает, что это не так. Содержимое сознания генерируется быстрыми, эффективными и не связанными с сознанием мозговыми процессами. Для издания Conversation авторы научного исследования подготовили краткое объяснение сути своей работы.