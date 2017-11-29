Дебаты мэра Москвы Сергея Собянина с главой Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным на Общероссийском гражданском форуме при всем их значении для публичной политики содержали не так уж много ярких идей и интересных наблюдений. Но по крайней мере одна цитата Собянина о 15 млн «условно лишних» жителях российского села, низкопроизводительный труд которых вытесняют технологии, гарантированно попадала в заголовки.

Традиционных аграриев, похоже, задела подобная бесцеремонность. «Может быть, Сергей Семенович спешил и ошибся или не подумав сказал. У меня как у истинного крестьянина от его слов по сердцу резануло», – признался глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов, один из многих, кому заявление мэра показалось неприемлемым.

Агросектор сегодня служит образцово-показательным кейсом для власти. В начале года президент Путин назвал сельское хозяйство «одним из локомотивов развития экономики» и напомнил, что экспорт агропродукции уже приносит стране больше, чем продажа вооружений. На том же совещании в Воронеже глава Минсельхоза Александр Ткачев горячо поблагодарил Путина «от всего крестьянского, аграрного сообщества» за поддержку. А тут во всеуслышание заявляется, что значительную часть этого сообщества составляют миллионы лишних, ненужных рынку людей.

В последние годы сельское хозяйство и правда щедро дотируется. Но если есть нечто такое, за что российскому крестьянину в самом деле следует благодарить власть, так это технологическое отставание от развитых экономик – запрет передовых достижений биотеха и многолетний отказ от сколько-нибудь масштабной модернизации отрасли. Консервация неэффективности, в сущности, была и худо-бедно остается залогом занятости работников села – тех самых 15 млн человек, которых «условно» списал со счетов мэр Собянин.

Защита эта, впрочем, крайне ненадежна. Посмотрим на графики.