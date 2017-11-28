Путь России к политическим свободам необязательно лежит только через честные выборы и независимые СМИ. Еще одним путем может стать обеспечение равенства доступа к тем площадкам, где чиновники принимают решения и производят правила нашей совместной жизни.

После перестройки, в конце ХХ века казалось: введи честные выборы, скопируй законы из ведущих западных либеральных демократий, утверди частную собственность и конкурентный рынок – и свобода укоренится в России. В XXI веке мы знаем: слова «демократы» и «либералы» стали непривлекательным обозначением реформаторов 1990-х годов, так как они не привели страну ни к реальной демократии, ни к укреплению либерализма. Но тот факт, что либеральные реформы в России провалились (были ли они свернуты сверху или не нашли поддержки снизу), не означает, что россиянам не свойственна свобода, а Россия обречена быть страной рабов и господ. России не противна свобода. Россия усвоила свободу. Просто свобода эта нелиберального типа. Не быть в воле другого; не страдать от произвола начальника или коллектива – вот основа этой вольности.