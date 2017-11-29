Многим кажется, что земля под нашими ногами – это плотный твердый камень, покрытый слоем почвы, а под ним лишь вязкая мантия и ядро. Но земная кора намного более интересна. Как объясняют в своей статье на Aeon биологи Гаэтан Боргони и Мэгги Лау, в ней существует настоящая биосфера – разнообразная, странная, отрезанная от внешнего мира. Скрытые от нас подземные глубины, по нынешним оценкам, населяют квинтиллион прокариот (одноклеточных организмов, не получивших ядер) – в 2–20 раз больше, чем в океане. По некоторым расчетам, количество биомассы, живущей под землей, может составлять до половины наземной.

Исследования подземных экосистем могут изменить современные представления науки во многих других сферах. Они позволяют лучше понять, откуда взялась и как развивалась жизнь на планете, определить границы метаболических процессов организмов, а также проливают свет на то, как распределяется и хранится углерод. Последствия таких изысканий, уверены ученые, могут быть поистине невероятными.

Основные биологические условия, в которых развивается жизнь под землей, – это отсутствие солнечного света, необходимого растениям, наличие воды, высокие температура и давление. Запасы воды под земной поверхностью, как считают ученые, могут в 100 раз превышать запасы во всех озерах, реках и других пресных водоемах планеты. Температура в трещинах и пустотах коры на глубине в несколько километров достигает 60°С и выше, там очень мало или совсем нет кислорода, но высок уровень радиации. В этой на первый взгляд неблагоприятной среде есть ключевые элементы для поддержания жизни.