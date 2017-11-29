«Ракета-носитель “Союз-2.1б” с российским спутником дистанционного зондирования Земли “Метеор-М” №2–1 и группой из восемнадцати малых космических аппаратов успешно стартовала с космодрома Восточный», – такое сообщение поступило на новостные ленты российских СМИ примерно в 8:45 утра 28 ноября, спустя всего 4 минуты после запуска. Однако вскоре выяснилось, что спутник не вышел на орбиту и скорее всего упал в Атлантический океан.

Эта, далеко не первая, космическая неудача последних лет снова ставит вопрос о соотношении долгосрочных и краткосрочных задач. Геополитическая логика российских властей при принятии любых важных решений, ведет к тому, что в погоне за призрачной и не всегда разумной целью упускаются текущие приоритеты.

Для того чтобы понять, почему никак не удается выстроить работу по успешному развитию российской космической отрасли и космических программ, стоит обратить внимание на несколько важных особенностей.