Епископ Тихон (Шевкунов) заявил на этой неделе, что убийство Николая II и всей императорской семьи в 1918 году было «ритуальным». Следственный комитет РФ планирует теперь провести новую экспертизу, чтобы проверить эту версию.

Скандал вокруг фильма «Матильда» закончился сразу же после премьеры, депутат Поклонская, бывшая этой осенью едва ли не самым шумным российским политиком, исчезла из новостей, как будто ее и не было; прошло и столетие большевистского переворота – совсем тихое и не скандальное. И в этой тишине, когда все уже успокоились и собрались жить дальше, в новостях вдруг снова появляется император-страстотерпец Николай II и как бы спрашивает: «Скучали?»

Единственная в фильмографии Альфреда Хичкока комедия – фильм 1955 года «Неприятности с Гарри», в котором все население маленькой вермонтской деревни на протяжении полутора экранных часов таскает туда-сюда найденный в лесу труп неизвестного. У нас любят снимать ремейки старых фильмов, пусть кто-нибудь купит права у наследников Хичкока – спустя почти сто лет после гибели наш последний и, очевидно, самый трагический император уже готов стать трупом из черной комедии, и деревню, по которой его таскают, можно будет заселить узнаваемыми персонажами – женщиной-депутатом из Крыма, популярным кинорежиссером, епископом с репутацией духовника президента, генералом из Следственного комитета.