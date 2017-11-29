Американское общество часто совмещает в себе крайне прогрессивные, инновационные идеи, способные в корне изменить жизненный уклад, с вполне традиционными – если не сказать косно консервативными – взглядами так называемого молчаливого большинства. В этом несомненная сила Америки и основа ее стабильности, но когда эти тенденции сталкиваются, общество начинает основательно трясти.

Сейчас именно такой период кардинальной встряски. Это, наверное, неизбежно: мир быстро меняется, Америка находится на острие многих перемен, кто-то в новых обстоятельствах процветает, а кто-то скатывается к черте бедности. Поэтому одни приветствуют изменения, другие стараются от них отгородиться, третьи же хотят все изменить, но совсем в другом направлении.

Разлад в обществе наметился еще в годы правления Барака Обамы, но сейчас, после избрания Дональда Трампа, два лагеря и вовсе перестали находить точки соприкосновения. Они не просто не способны вести цивилизованные политические дебаты, но и считают своих оппонентов личными врагами и предателями.

Скандал с сексуальными домогательствами разразился на этом фоне, в уже очень напряженной политической обстановке.