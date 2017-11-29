Это статья Кристофера Палмери, колумниста Bloomberg Technology

В этом году 23-летний Ноа Уинстон попал в список 30 самых успешных предпринимателей в сфере игрового бизнеса до 30 лет, составленный Forbes. Ему удалось привлечь десятки миллионов долларов инвестиций от финансиста Майка Милкена и владельца крупного организатора спортивных и развлекательных мероприятий AEG Фила Аншутца. Также он стал одним из первых владельцев команд в новой международной лиге популярной видеоигры Overwatch.

Уже в декабре его команда Los Angeles Valiant («Лос-анджелесский храбрец») начнет соревноваться в Overwatch. За право участия Уинстон и его инвесторы выплатили разработчику игры Activision Blizzard $20 млн – пока что один из самых высоких «членских взносов» в истории компьютерных игр. Для сравнения: за участие в чемпионате League of Legends компания Riot Games год назад просила $1,8 млн, а на прошлой неделе объявила о начале продаж прав уже за $10 млн. Overwatch, многопользовательский шутер от первого лица, пока что лишь обещает стать новым крупным событием в профессиональном киберспорте.