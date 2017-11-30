Нигерия – одна из крупнейших производителей нефти. Отрасль приносит ей более 90% доходов от экспорта – десятки миллиардов долларов в год. Однако в начале 1990-х годов ее перспективы оказались под вопросом. Одно из племен в дельте реки Нигер, земли которого были загрязнены из-за разработки месторождений, выставило нефтяникам – компании Shell – счет на миллиарды долларов, остановило добычу на своей территории, и попыталось сорвать прокладку нефтепровода.

Власти отправили против них полицию и армию. Это вылилось в произвольные аресты, насилие и грабежи. Сотни людей были убиты. Лидеры сопротивления – казнены по сомнительным обвинениям. Тогдашний премьер Великобритании Джон Мейджор назвал суд «фальсификацией», а казнь – «убийством». Из-за этих событий против Нигерии были введены международные санкции.

Вопрос о том, какую роль в этом сыграла Shell, оставался спорным. Сама компания отрицала причастность к репрессиям против аборигенов. В 2009 году, когда семья одного из погибших подала на нее в суд, она согласилась выплатить компенсацию, но вину не признала. Однако новое расследование Amnesty International утверждает обратное. По мнению авторов отчета, собранных данных о Shell достаточно, чтобы начать против нее официальное расследование.