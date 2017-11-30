Во вторник после более чем двухмесячного перерыва Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты большой дальности, развеяв возникшие было слабые надежды на запуск переговорного процесса (предшествующее испытание состоялось 15 сентября). На этот раз, если верить официальному заявлению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), речь идет об испытании принципиально нового класса тяжелых межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-15», способных доставить ядерную боеголовку практически в любую точку континентальной части территории США. Новое ракетное испытание КНДР поставило в неловкое положение Москву, продемонстрировав неубедительность российского влияния на Пхеньян и просчеты в дипломатической тактике. Ночью на экстренном заседании Совета безопасности ООН представитель США Никки Хейли призвала все страны мира разорвать любые связи с КНДР.