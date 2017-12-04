Все постоянно говорят о важности чтения. В СМИ множество статей, авторы которых настаивают на прямой связи успеха в бизнесе от количества прочитанного. Успешные предприниматели действительно нередко много читают: Уоррен Баффет поглощает по 500 страниц в день. Илон Маск признался, что научился строить ракеты, читая книги. А Марк Цукерберг в 2015 году основал собственный книжный клуб, чтобы заставлять себя и остальных членов клуба прочитывать хотя бы по одной книге каждые 2 недели.

Но у чтения есть и темная сторона, о которой говорят намного реже. С ней столкнулась журналистка Кэсси Вильчес. Начав читать много и бессистемно, она заметила, что стала забывчивой, медленнее усваивать информацию, испытывать головные боли и чаще переутомляться.