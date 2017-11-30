За последний год биткоин вырос в десять раз. 29 ноября он дважды обновил свой исторический максимум, а потом обрушился на 20%. Периоды роста криптовалюты всегда сменяются кратковременными спадами (только в 2017 году их было четыре). Аналитики разделились: одни предсказывают криптовалюте бесконечный рост, вторые называют причины грядущего краха и видят в биткоине «большой пузырь», напоминающий о финансовых пирамидах и скупке доткомов.

Порочная развилка

Первая причина возможного краха биткоина связана с появлением бесконечных клонов криптовалюты. Разногласия между разработчиками о том, как развивать биткоин, постоянно приводят к запуску новых видов электронных денег. В августе 2017 года был создан биткоин кэш – версия валюты на более продвинутом технологическом уровне. Именно отток части пользователей в новый инструмент называли причиной одного из кратковременных обвалов классического биткоина.

Чрезмерная фрагментация может стать роковой для биткоина, как в свое время она стала такой для финансовой системы США в «эру свободного банкинга» (период с 1837–1862 годы, когда любой банк в стране имел право выпускать свою валюту).

«Не каждый инструмент может выиграть, когда речь идет о криптовалюте», – считает менеджер хедж-фонда Майк Новограц. Тем не менее, такие взгляды не мешают его фонду вкладывать $500 млн в этот вид активов. Ethereum – вторая по размеру капитализации криптовалюта. С момента запуска она принесла вкладчикам неплохой доход, но до уровня оригинального биткоина ей еще далеко.

Давление со стороны регулирующих органов

Биткоин сыскал дурную славу, когда воспринимался как средство для покупки незаконных товаров в даркнете или способ скрыть свои доходы. Неудивительно, что с тех пор криптовалюта привлекла к себе особое внимание со стороны регуляторов. Именно поэтому в воздухе висит вопрос о возможном полном запрете биткоинов и признании их незаконными финансовыми инструментами. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявляет, что часть токенов (долей компаний, проданных за биткоины) могут считаться ценными бумагами, что и делает их предметом для надзора.

Главный менеджер по инвестициям UBS Group AG Марк Хефеле признается, что ваш личный брокер вряд ли посоветует вкладываться в криптовалюту. «Все, что потребуется – это один теракт в США, осуществленный на биткоины, чтобы регуляторы вмешались и приняли меры», – считает Хефеле. Кандидат в Федеральный резерв Джером Пауэлл уверен, что биткоин все еще «недостаточно велик, чтобы быть важным для официальных институтов прямо сейчас», но в будущем ситуация может измениться.