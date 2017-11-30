Российские бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина обратились к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом. В нем они просят президента «помочь разобраться с отстранением от участия в международных соревнованиях».

Кажется, ничего особенного – в России принято адресовать Путину просьбы о помощи. Проблема в том, что в ситуации, в которой оказались спортсмены, Путин помочь не может. Или может так, что спортсменам это не особенно понравится.