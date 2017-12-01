Для светского человека вопрос о подлинности останков царской семьи, обсуждаемый на Архиерейском соборе Русской православной церкви, является простым. Если есть проблема, надо обратиться к науке. Эксперты дадут заключение – если оно окажется недостаточно убедительным, то можно обратиться к другим специалистам. В конце концов, научное сообщество сформулирует свое мнение, на которое и надо ориентироваться. В данном случае мнение профессионалов очевидно: останки царские. На этом тему можно закрыть.
Для немалого количества церковных людей ситуация выглядит принципиально иной.