Мы продолжаем проект, начатый в прошлую пятницу: предприниматели и просто деятельные люди рассказывают о том, чему можно научиться за неделю. Сегодняшняя запись – президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова.

За неделю можно, наверное, научиться нескольким хорошим вещам, но не менее важно не забывать то, что ты выучил ранее. Такая актуализация знаний бывает очень вовремя.

1. На рабочем компьютере у меня висит записка: «Кому я сегодня благодарен?» Она появилась там после одного учебного модуля по лидерству, который я проходил. Сам акт благодарности, даже если она прокручивается в уме, а не высказывается вслух адресату, дает сильный эмоциональный заряд. Перед сном я стараюсь думать, кому я могу быть благодарен по итогам дня. Недавно поймал себя на мысли, что я действительно благодарен всем – даже людям, которые не дали поводов для положительных эмоций, но поступки которых стали хорошими уроками.