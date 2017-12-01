Наша цивилизация в буквальном смысле стоит на песке. Это – второй наиболее эксплуатируемый человечеством природный ресурс после воды и самое добываемое твердое сырье в мире. По оценке UNEP (Программа ООН по окружающей среде), на песок и гравий приходится 68–85% всего, что человек выкапывает из недр земли. Из них делают бетон и асфальт, создают насыпные территории в море, используют в производстве стекла, электроники и для добычи нефти. По мере того, как города будут расти, а страны – богатеть, спрос на песок будет только увеличиваться. В результате этот материал превратился в тему для бурного обсуждения: что будет, если добывать его нынешними темпами? Наступит ли песчаный кризис? Будет ли песок дорожать?

Куда уходит песок

Сферы потребления песка трудно сосчитать, но больше всего песка уходит на стройку. Этот материал – главный ингредиент бетона (80%) и асфальта (больше 90%).

Крупнейший потребитель песка сегодня – Азия: в частности, Китай и Индия, где идет строительный бум, и Сингапур, который активно расширяет свою территорию за счет насыпных участков. КНР – главный импортер песка в мире, на одну эту страну приходится, по разным оценкам, от пятой части до половины глобального импорта. Масштаб потребностей Китая поражает воображение: по словам ученого из ООН Паскаля Педуцци, за последние 4 года он потребил больше песка, чем США за минувшее столетие.