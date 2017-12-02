В США растет объем долга по кредитам за высшее образование. Сейчас он составляет около $1,4 трлн – более чем вдвое выше, чем десять лет назад. Средний долг выпускника, по данным на 2016 год, вырос до $31,1 тысячи – на 6% больше прошлогоднего показателя.

Как правило, выпускники вузов, даже задолжавшие за учебу, зарабатывают больше остальных. Однако опросы свидетельствуют, что многие недовольны своим положением. Лишь половина должников с дипломами согласна с тем, что стоимость высшего образования себя оправдала.

Абитуриентов убеждают, что диплом обеспечит им высокие доходы, что полученные знания – ключевой фактор успеха. Декан Дюкского университета Том Кацулеас, рассуждая о ценности высшего образования, приводил слова одного из коллег. Тот, отвечая на вопросы учащихся, зачем им нужны все эти знания, говорил: «Вы можете без них обойтись. Хватит и того, чтобы выучить всего одну фразу: добавить к заказу картошку-фри?».

Критики системы образования упрекают ее в том, что она спекулирует на завышенных ожиданиях. Миллиардер, основатель PayPal и венчурный инвестор Питер Тиль проводил аналогии с положением католической церкви до Реформации. «Люди набирают большие долги, покупая своего рода индульгенции, платят за надежду на спасение, которую олицетворяет диплом», – рассуждал он. В 2011 году предприниматель запустил проект «Братство Тиля», каждый участник которого получает $100 тысяч на запуск стартапа. В течение двух лет их знакомят с инвесторами и помогают в создании команды.