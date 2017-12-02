Конкуренция на рынке воздушных перевозок привела к снижению цен на билеты, но не сделала самолеты более удобными для пассажиров. Новая авиакомпания Joon – «дочка» холдинга Air France-KLM – собирается исправить ситуацию и создать «эмоциональную связь» с желанной молодой аудиторией. Она начинает перелеты уже на этой неделе.

Слоган Joon – «Еще и авиакомпания». Прежде чем сообщить о главном своем предназначении, Joon перечисляет, чем она является: «модный бренд, развлекательный канал, бар на крыше и личный ассистент». Стюарды и стюардессы в модной униформе, напоминающей тренировочные костюмы, предложат пассажирам смузи и сок баобаба. В бизнес-классе будут доступны интерактивные развлечения с помощью VR-шлемов. Места назначения Joon: популярные у молодежи Барселона, Берлин, Лиссабон. По своей ценовой политике Joon расположится между лоукостерами и традиционными перевозчиками. Но получится ли у новой компании изменить экономику путешествий?