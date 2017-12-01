Президент в рамках борьбы за будущее по-прежнему озабочен вопросами семьи, материнства и детства. У всех на слуху знаменитый спор с сенатором Еленой Мизулиной в ходе заседания Совета по национальной стратегии. Возражая на слишком уж консервативные заявления сенатора, президент с присущим ему остроумием заметил: «Энгельс писал, что если строгая моногамия является верхом добродетели, то пальму первенства следует отдать ленточной глисте, которая всю жизнь только тем и занимается, что совокупляется сама с собой». Но еще до полемики с сенатором о свойствах червей президент успел побеседовать с победителями конкурса «Семья года», пообещать им денег и прочих благ, а заодно выслушать сочиненное многодетным отцом с Сахалина Вячеславом Потехиным стихотворение о себе.

«Продолжайте писать стихи», – сказал Путин Потехину. Возможно, в этом – его доброта и его мудрость, потому что похвалить сочинение сахалинца решился бы не всякий. Собственно, вот оно:

Я вам, господин президент, не завидую, У вас за спиною нелегкая ноша – страна. И кто-то на вас затаился со злобой и обидою, А кто-то за вас поднимает бокалы вина. Дай бог вам прожить жизнь достойно, легко и интересно, И сделать ее таковой для российских людей. Я вам, господин президент, не завидую, Принадлежать вы не можете даже себе самому. А мне бы увидеть счастливую, дождями омытую И в золоте мира с детским смехом страну.

Царь без поэта

Но вдруг не только сострадание двигало президентом, когда он хвалил стихи сахалинца? В конце концов, гражданином, как всякий русский от русского поэта знает, быть важнее, чем поэтом, а Пушкин, поэт изрядный, многодетным отцом оказался довольно бестолковым. Конечно, все дело в Пушкине.

Путина царем называют почти уже не в шутку, но в России царю нужен свой поэт. С тех пор как мы возомнили себя Европой, рядом с царями возникли стихоплеты. Императрица Анна Иоанновна, женщина тяжелая и воспитанная немцами, своего придворного сочинителя Василия Тредиаковского, поговаривают, даже поколачивала. Кстати, ее можно понять.

О императрице велика! Падающего века Атлас! Священны вознесшися крилы Над всем светом простираешься. Тебе поют гусли, кимвалы, Тебе славят трубы громъгласны. Воспой самодержицу, воспой, муза, Анну.

Ломоносов славил Елизавету Петровну, Державин – великую Екатерину, «царицу киргиз-кайсацкия орды»: