В Москве открылась выставка, на которой можно посмотреть проекты – финалисты конкурса на реновацию панельных кварталов: Кузьминки, Хорошево-Мневники, проспект Вернадского, районы Головинский и Царицыно. Подведение итогов, обещанное на вторую декаду ноября, благоразумно отложили на следующий год. Впрочем, кто выиграет, не так и важно. Спектр возможных решений понятен уже сейчас.

Конкурс на реновацию – событие этапное, верно даже сказать историческое. Впервые с начала строительства хрущевок в России на государственном уровне, пусть пока только в Москве, попытались представить концептуальное видение, как и чем живут или хотят жить ее граждане.

Многими ненавидимые пятиэтажки имели подоплеку по своим временам оптимистичную. Каждую семью хотели снабдить пусть маленькой, но отдельной квартирой. Собственно, эту задачу советское градостроительство стремилось выполнить до последнего вдоха. Генеральные планы 1980-х обещали свой угол каждой семье к 2000 году.