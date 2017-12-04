«Замолчите, посмотрите сюда и умрите от восторга. Анатолий Чубайс даже сравнил этот проект с ракетой», – зло иронизировал Алексей Навальный, демонстрируя зрителям своего ютьюб-канала неработающее устройство с лейблом «Роснано». Этот чехол для iPhone 6 со вторым экраном Plastic Logic глава госкомпании подарил оппозиционеру два года назад на их памятных дебатах в эфире телеканала «Дождь». Навальный фактически обвинил компанию в растрате 10 млрд рублей, в которые обошлось создание гаджета. В «Роснано» эти претензии отвергли. А сам Чубайс, вероятно ощущая себя победителем в очередной пикировке, написал в фейсбуке лаконичное «Хи-хи». Спор завершился, но осадок остался.

Что же не так с «Роснано» и почему то, чем занимается госкомпания, вызывает столько сарказма?