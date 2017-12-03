В декабре мы вплотную приближаемся к тому моменту, когда Владимир Путин должен объявить о своем решении вновь баллотироваться на пост президента страны, идя, по сути, на свой четвертый срок. Вероятность именно такого развития событий уже практически не вызывает ни у кого сомнений. С 8 по 15 декабря Совет Федерации назначит дату проведения голосования, после чего следует ждать и соответствующего заявления со стороны президента: не исключено, что оно может быть сделано до его большой пресс-конференции, намеченной на 14 декабря. Сама кампания, какой бы предсказуемой она ни казалась, уже выстраивается в соответствии с утвержденными в Кремле параметрами, каждый из которых, однако, имеет свой собственный политический смысл.

Первое. Вопреки ожидаемой год назад логике, когда от Кремля ждали оживления избирательной гонки, новых интересных кандидатов, более реальной борьбы, с приближением старта официальной кампании все оказывается с точностью до наоборот. Кремль отказался от искусственного провоцирования конкуренции, сочтя это излишним и контрпродуктивным.