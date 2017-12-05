Сын депутата Государственной думы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман вел роскошную жизнь. Он жил во Владивостоке, но владел недвижимостью в Индонезии и на Бали, тратил на отдых по $20 тысяч, снимая самые роскошные виллы и нанимая личных слуг, приобретал дорогие автомобили и не скупился на перелеты. Только на одном из счетов Селезнева правоохранительные органы США обнаружили около $17 млн. Установить, сколько всего у него было денег, невозможно: средства хранились в платежных системах, которые гарантируют анонимность пользователям; часть денег была переведена в биткоины.

Селезнев, по версии американских правоохранительных органов, создал преступную группировку, чьи действия определяли, как будет развиваться вся индустрия мошенничества с платежными картами. Летом 2014 года подозреваемого буквально выкрали на Мальдивах, доставили на американскую базу на острове Гуам, а оттуда переправили в Сиэтл. В апреле 2017 года Селезневу дали 27 лет тюрьмы за кражу данных банковских карт, а 1 декабря – 14 лет за кибермошенничество на сумму почти $51 млн (сроки не суммируются и исполняются параллельно). Селезнев – на момент вынесения первого приговора ему было 32 года – признал вину, подтвердив, что был членом группы хакеров Carder.su.

ФБР и Секретная служба США гонялись за ним почти десять лет. Девятнадцатого мая 2009 года агенты приехали в Москву на встречу с ФСБ: американцы предъявили доказательства по делу и попросили о помощи. А уже через месяц подозреваемый свернул всю деятельность в интернете и на некоторое время исчез из поля зрения. В ФБР уверены, что его предупредили. Переписка Селезнева с сообщниками есть в материалах дела, с которыми ознакомился Republic. Из нее следует, что еще в 2008 году он заручился поддержкой со стороны подразделения ФСБ, которое расследует киберпреступления.

В чем смысл такого сотрудничества? Как утверждают наши собеседники в сфере кибербезопасности, правоохранительные органы нередко используют преступников в своих целях. Среди прочего это подтверждают показания хакера Карима Баратова, который признался, что организовал атаку более чем на 11 тысяч ящиков электронной почты Yahoo! «от имени и по поручению своих сообщников из ФСБ». В то же время, по словам источников, завербованные хакеры составляют лишь малую долю среди так называемых проправительственных группировок. Большинство же – это сотрудники спецслужб и «закрытых» научно-исследовательских институтов.