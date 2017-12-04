Сожженные деревни фотохудожника Ткаченко – теперь кажется, что уходящему году не хватало именно такого шокирующего визуального образа, даже не просто чтобы было о чем спорить, но, что важнее в наших специфических условиях – чтобы было, чему противопоставлять привычную стабильность, которая, конечно, много чем плоха и нуждается в многочисленных исправлениях, но «вот эти» – они ведь еще хуже, они деревни жгут.

Наверное, это свойство среды и сделало отечественный акционизм последних лет настоящим феноменом – массовое и прежде всего лоялистское сознание воспринимает его как часть политического процесса, а черно-белое восприятие, свойственное практически всем, кто следит за российской политикой (политикой, не искусством), с легкостью распространяет ответственность за художественный радикализм на политическую оппозицию; сторонники Навального или участники митингов на Болотной не раз слышали в свой адрес что-нибудь про курицу во влагалище или про прибитую к мостовой мошонку – нашумевшие в свое время акции «Войны» и Петра Павленского стали частью политической истории страны, очевидно, по тому же принципу, по которому в свое время частью той же истории становилась проза Солженицына или спектакли Таганки. Политическое значение художественного творчества обратно пропорционально степени политических свобод и возможностей в обществе. Если нет оппозиционных ораторов в парламенте, их место занимают писатели и поэты. Если нет парламента, вместо него будет театр. «Война», Pussy Riot и Павленский в известном смысле конкурировали с традиционными политическими оппозиционерами, и, очевидно, будучи ярче и талантливее их, явочным порядком занимали их место как для государства, которое пыталось (в общем, безуспешно) применять к ним традиционные репрессивные меры, рассчитанные на политактивистов, так и для обывателя, который часто именно их и считал оппозицией, не вдаваясь в художественные подробности.

Все это описывается уже в прошедшем времени – эпоха явно закончилась; Леонид Николаев из «Войны» умер, Олег Воротников в Чехии перешел на патриотические и лоялистские позиции, распавшиеся Pussy Riot респектабельно гастролируют по западным странам, а Петр Павленский сидит во французской тюрьме. И еще вопрос, кто больше скучает по ушедшей эпохе – либералы, которым приходилось отвечать на вопросы о курице и мошонке, или патриоты, которым нравилось эти вопросы задавать.

Данила Ткаченко – автор многих по-настоящему выдающихся работ, титулованный и известный в профессиональной среде человек, но точкой перехода в «общее» пространство стало для него интервью «Кольте» на прошлой неделе, в котором он рассказал о своем опыте сожжения брошенных деревень для проекта «Родина» и сразу же превратился для консерваторов в такого же антигероя, каким в свое время был Павленский.