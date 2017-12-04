Это адаптированный перевод статьи Bloomberg

Когда юристы из фирмы Debevoise & Plimpton решили провести в Москве семинар по новому санкционному законодательству США, им пришлось снять целый холл в отеле, чтобы разместить всех обеспокоенных этим вопросом. Прежде всего их волновал пункт, согласно которому власти США до февраля 2018 года поименно назовут близких к Владимиру Путину «олигархов» и примут в их отношении меры: запрет на выдачу виз, замораживание активов и так далее.

Министерство финансов США пока не сообщает, каким образом будет составлен этот список, из-за этого российские миллиардеры в растерянности. Но выступать против включения в санкционный список было бы глупо, ведь это сделает тебя еще более крупной мишенью, сказал агентству Bloomberg один из богатейших россиян.