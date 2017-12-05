Правительство США сделало шаг к тому, чтобы наладить сбор налогов с криптовалют. Оно выиграло судебный спор против Coinbase, одной из крупнейших площадок по торговле биткоинами и их аналогами. Суд обязал ее раскрыть данные о тысячах пользователей, их именах и транзакциях. Пока что это затронуло лишь небольшой сегмент тех, кто использует криптовалюты в США, но потенциально может коснуться и остальных.

Рынок электронных валют сформировался сравнительно недавно. Общих принципов их налогообложения нет, хотя на уровне отдельных стран такие правила действуют. В США они были сформированы еще несколько лет назад. Однако фактически налоги по операциям с криптовалютами, по имеющимся данным, платят немногие – лишь сотни человек в год.

Криптовалюты ассоциируются с отсутствием государственного контроля. По мнению главы компании Chain Адама Ладвина, опубликовавшего письмо к руководителю JP Morgan Джейми Даймону (тот назвал биткоин мошенничеством, предсказав валюте «плохой конец»), транзакции, независимые от официальных институтов – главное преимущество биткоина и его аналогов. Многие не воспринимают их как привычные активы, о которых надо отчитываться перед властями.

Правительство не раз добивалось раскрытия данных о возможном уклонении от налогов. В начале 2010-х годов, после судебных разбирательств и расследования, начатого в США, ряд швейцарских банков согласились передать Соединенным Штатам данные о счетах клиентов. По информации на 2016 год, штрафные санкции в отношении швейцарских банков превысили $1,3 млрд. По официальным данным, кампания также привела к тому, что более 50 тысяч человек заплатили не уплаченные ранее налоги на сумму более $8 млрд.

«У налоговой службы есть свои методы, – говорит американский финансист Джим Рикардс. –Американцы, которые открыли счета в Швейцарии, думали, что о них не узнают. Но налоговая служба узнала. Она может запросить данные на биржах (где торгуются электронные валюты). А если они откажутся, то [такие биржи] могут быть закрыты».