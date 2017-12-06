С целью проследить за развитием искусственного интеллекта группа экспертов AI100, созданная на базе Стэнфордского университета, решила ежегодно выпускать индекс. По задумке авторов, он должен предоставлять исчерпывающую информацию о состоянии и технологическом прогрессе в этой области подобно тому, как ВВП и индекс S&P 500 отслеживают состояние экономики и фондового рынка США.

«Сейчас, обсуждая искусственный интеллект, мы действуем наугад. У нас нет информации, нужной для достоверной оценки достижений в этой сфере. Цель индекса – предоставить основанный на фактах эталон меры, с которым мы можем сверять прогресс и на основании показаний которого вести более глубокий диалог о будущем этой сферы», – заявил почетный профессор информатики в Стэнфорде Йоав Шохам.

Первый ежегодный индекс AI Index 2017 Report был опубликован в ноябре. Эксперты обнаружили значительное увеличение стартапов и инвестиций в искусственный интеллект, а также серьезные улучшения в способности этой технологии подражать человеческому разуму.