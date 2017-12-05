Одной из самых горячих тем сезона являются вовсе не президентские выборы и даже не вопрос, кто станет премьер-министром, а судьба российского крупного бизнеса, оказавшегося перед реальным риском санкций, способных затронуть активы, персональные счета, недвижимость, а вместе с этим и отправленные в «цивилизацию» семьи. Российский бизнес в панике, пишет Reuters. Запад пытается поднять предпринимателей на бунт против Путина, объясняет Дмитрий Песков. Российским олигархам придется выбирать между Путиным и Западом, считают «Ведомости». Чем же на самом деле обернется нынешнее давление на бизнес и пострадает ли от этого Путин и его режим?