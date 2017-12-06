Опубликован первый рейтинг инвесторов, сделавших миллиардное состояние на биткоинах. Первое место заняли Тайлер и Кэмерон Уинклвосс – братья, учившиеся в Гарварде с Марком Цукербергом. Они вложились в биткоины в 2013 году, скупив около 1% объема, эмитированного на тот момент. Расходы составили приблизительно $11 млн, сейчас, когда стоимость валюты превысила $12 тысяч, их состояние в биткоинах (по примерным оценкам, около 91,6 тысячи) составило $1,1 млрд. Возможно, есть инвесторы, сколотившее и большее состояние на биткоинах, но их имена неизвестны.

В середине 2000-х годов братья подали на основателя Facebook в суд, заявив, что концепцию социальной сети он украл у них. Они не одержали формальной победы, но в 2008 году добились мирового соглашения – компенсации в $65 млн. Именно часть этих денег, как сообщалось, они позднее вложили в криптовалюту.

Претензии братьев были обоснованы, по крайней мере, частично. Журналистские расследования, опубликованные в ходе судебного спора, уличали основателя Facebook в том, что он саботировал конкурирующий проект – социальную сеть ConnectU, которую собирались запустить Уинклвоссы. Более того, источники утверждали, что использовал раннюю версию своей сети для доступа к чужим личным данным.

Однако в истории, показанной в фильме «Социальная сеть», симпатии многих оказались не на стороне близнецов. Сказалось и отношение к представителям элиты в стране, переживавшей последствия кризиса. «Многие решили, что мальчики с голубой кровью получили то, что заслуживали», – писал Esquire. Бывший президент Гарварда Ларри Саммерс, комментируя сцену из фильма, назвал их «заносчивыми придурками». Когда близнецы, получив компенсацию от Facebook, продолжали судиться, требуя больше, их обвинили в попытке нажиться на чужом успехе. Журналистка Forbes, комментируя новость о том, что они отказались платить своим юристам, назвала их «жадными испорченными мальчишками».

Затяжную войну с Цукербергом объясняли по-разному. Некоторые считали, что братья не стерпели обиды – того, что их обошел недоучившийся студент, который вдобавок издевательски отозвался о них в своей переписке. «Они хотят выиграть. Они не хотят, чтобы его считали победителем», – писал сценарист «Социальной сети» Аарон Соркин.

Теперь братья – символ успеха, связанного с криптовалютами.