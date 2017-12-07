В Кремниевой долине новое помешательство – предприниматели и топ-менеджеры рассказывают, как голодают и пачками пьют таблетки, чтобы «вскрыть» дремлющие возможности своего тела, стать более здоровыми и счастливыми. Среди них создатель Bulletproof Coffee Дэйв Эспри, инвестор, оратор и писатель Тим Феррисс, создатель «еды будущего» Soylent Роб Райнхарт, бывший директор сервиса Evernote Фил Либин, партнер венчурной компании Y Combinator Дэниел Гросс и другие люди, на которых смотрит деловой мир США. Все они так или иначе стали адептами биохакинга – тренда, который если еще не стал всепоглощающим, то во всяком случае находится на этом пути.

Биохакинг – порождение движения DIY-биологии, в рамках которой интересующиеся люди, не занимающиеся наукой профессионально, начали использовать ее, чтобы лучше узнать мир и самих себя. Концепцию биохакинга многие связывают с супертехнологичными имплантами, инновационными препаратами или манипулированием ДНК, но это не совсем верно. Скорее, биохакинг – это использование знания биологии для улучшения физиологического состояния организма. Четкого определения пока не существует – в том числе потому, что эта сфера молода (термину около 10 лет) и продолжает постоянно развиваться.

Для того, чтобы заниматься биохакингом, не нужно быть безумным ученым, проводящим опасные революционные эксперименты со своим телом. Достаточно применять научные знания, чтобы оптимизировать работу тела. Биохакинг, например, может сводиться к изменению подхода к питанию и образу жизни. Или – к использованию носимых девайсов, в реальном времени отслеживающих изменения в организме. Общая идея остается простой: мы способны собственными силами изменить свое тело и мозг, чтобы быть быстрее, умнее, лучше. Традиция, восходящая к Леонардо да Винчи и Декарту: организм – машина, меняя и совершенствуя отдельные его части, мы совершенствуем и целое.