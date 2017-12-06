В Киеве вновь неспокойно. Попытка украинских спецслужб арестовать бывшего грузинского президента и нынешнего украинского оппозиционера Михаила Саакашвили обернулась беспорядками в центре столицы Украины, в ходе которых оппозиционер был отбит у правоохранителей.

Саакашвили обвиняют ни много ни мало – в попытке свержения нынешней киевской власти, в сговоре с беглым олигархом Сергеем Курченко, которого в украинской прессе принято называть «кошельком “семьи”» экс-президента Виктора Януковича. Генпрокурор Юрий Луценко уже назвал действия команды Саакашвили «русской зимой в Киеве». Сторонники же Михаила Николозовича убеждены, что все нынешние обвинения – месть яркому критику власти со стороны президента Петра Порошенко. Сейчас Саакашвили сидит перед Верховной радой в охраняемой сподвижниками палатке, а прокуратура объявила его в розыск.

Конфликт Петра Порошенко и Михаила Саакашвили вполне вписывается в историческую традицию украинской политики, воплощая архетипические фигуры «гетмана» – авторитарного, хоть и выборного правителя, стремящегося обуздать украинскую вольницу, и «атамана» – харизматического лидера, бросающего вызов правителю и опирающегося на хаос этой самой вольницы. Вся история Украины – это повторяющийся сюжет противостояния этих двух фигур, результатами борьбы которых, как правило, пользуется третья сторона.