Решение Международного олимпийского комитета о запрете России как государству участвовать в Играх в Пхенчхане (сами спортсмены могут соревноваться под нейтральным флагом при соблюдении ряда условий) было встречено у нас на удивление спокойно. Во-первых, уже какое-то время назад было понятно, что все к этому идет. Ну а во-вторых, государственная система допинга в спорте, в создании которой и обвиняют Россию, выглядит совершенно логичной для той среды, которая сформировалась у нас в стране. На том или ином виде допинга у нас, по сути, построена вся сфера политических, экономических и общественных отношений.