Ровно год назад Владимир Путин встретился с рабочими совместного предприятия «Роснано» и Челябинского трубопрокатного завода. Президент рассказал высокотехнологичным пролетариям о будущем России (утверждал, что будущее это – светлое, доживем – проверим) и о своем будущем тоже. Выяснилось, что в будущем президент мечтает уйти в отставку, чтобы много путешествовать. Злые после этого писали, что мечты об отставке и путешествиях легко совместить, отправившись в качестве обвиняемого на заседание какого-нибудь международного трибунала, а мудрые утверждали, будто встреча с высокотехнологичными пролетариями и есть старт избирательной кампании. Злых оставим коснеть во зле, а мудрые не так уж сильно промахнулись: прошел всего лишь год, и на встрече с рабочими ГАЗа Путин наконец объявил, что будет баллотироваться в президенты. ГАЗ, кстати, тоже предприятие высокотехнологичное, без шуток, в теленовостях показали целые цеха, в которых вовсе нет людей, одни только роботы.