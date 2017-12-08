Влияет ли наша одержимость смартфонами на экономику? Изучением этого вопроса занялся сотрудник Банка Англии Дэн Никсон. Он утверждает, что привязанность работников к своим телефонам вызывает «кризис внимания», который делает работу менее эффективной и в целом сдерживает развитие экономики.

Отсутствие роста продуктивности – актуальная проблема для многих развитых экономик, включая США и Великобританию. Несмотря на рывок последних лет, продуктивность не дотягивает до показателей кризисного 2008 года, и экономисты с политиками не могут однозначно объяснить причину. Дэн Никсон же заметил следующую корреляцию: за прошедшее десятилетие рост продуктивности замедлился, в то время как поставки смартфонов по всему миру выросли.