Широкую известность в академических кругах британский экономист Грегори Кларк получил в 2007 году с выходом книги «Прощай, нищета!», предложившей оригинальный взгляд на природу различий в благосостоянии Запада и Востока. Новая работа автора, написанная семь лет спустя, – «Отцы и дети. Фамилии и история социальной мобильности» (вышла в издательстве Института Гайдара, как и перевод первой книги). В ней Кларк утверждает, что траектория движения по социальной лестнице мало изменилась за последние восемь столетий. Зато сейчас мы ближе к пониманию, что низкий уровень мобильности в обществе часто обусловлен наследованием способностей – по крайней мере исходя из западного опыта. Россия? Здесь, как извиняющимся тоном пишет автор в предисловии к российскому изданию, слишком мало информации. Если в помощь исследователю Англии – приходские книги с записями о крещениях, погребениях и браках за несколько веков, то тут «пока что нет подобных сведений о распространенности фамилий ни для нынешней, ни для прежних эпох». Разве что поверхностный анализ позволяет судить о существовании «элитных фамилий» наряду с теми, что «свойственны преимущественно низшим классам»: «Например, фамилии, оканчивающиеся на “…ский” или на “…ич” и эквивалентные им, встречаются среди прославленных людей втрое чаще, чем среди населения в целом», чего не скажешь о фамилиях с окончаниями «…ов», «…ев» и «…ин». Фамилия – верный признак происхождения. А влияние социального статуса родителей на судьбу своих детей не вызывает сомнений. И тем не менее не стоит понимать это влияние слишком буквально.