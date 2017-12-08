В декабре в американский прокат выходит фильм «Все деньги мира», снятый Ридли Скоттом по книге Джона Пирсона. Он основан на реальной истории – похищении Джона Пола Гетти, внука нефтяного магната, самого богатого человека середины XX века. Еще до выхода фильм привлек к себе повышенное внимание. Исполнителя одной из главных ролей Кевина Спейси, оказавшегося в центре скандала из-за домогательств, отстранили от съемок. Его место занял Кристофер Пламмер. В России «Все деньги мира» покажут в феврале.

История известна, прежде всего, из-за Гетти-старшего – миллиардера, который отказался платить выкуп за внука. Похитителям, связанным с мафией, он заявил, что не даст «ни пенни». Лишь после того, как его внуку отрезали ухо, он согласился заплатить – хотя и из этого попытался извлечь выгоду.

Это лишь один из драматичных эпизодов, связанных с династией, которая считалась одной из самых богатых в мире. Один из сыновей миллиардера покончил с собой, другой стал зависимым от наркотиков, его жена умерла от передозировки. Внук рос без присмотра, вслед за отцом пристрастился к наркотикам, в итоге стал мишенью для мафии. Когда он оказался в заложниках, семья потратила месяцы на пререкания.

Сам основатель династии оправдывал пренебрежительное отношение к семье своими финансовыми успехами, заявляя, что «поставил бизнес на первое место, и не жалел об этом». Хотя злоключения представителей династии, о которых пресса писала как о «семейном проклятии», давали достаточно оснований для сожалений.