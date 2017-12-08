Профессор Делавэрского университета Дэвид Ширер – специалист по истории сталинской эпохи, автор многих исследований советской экономики и репрессивного аппарата. На Десятой международной конференции из цикла «История сталинизма», прошедшей в Москве 5–7 декабря (организована при участии Ельцин-Центра, РГАСПИ, президентского Совета по правам человека), он попытался предложить свой ответ на вопрос, что же двигало Сталиным в принятии многих жестоких решений. Изучение архивного фонда советского диктатора привело Ширера к выводу, что параноидальная логика действий советского вождя во многом была связана с опытом Гражданской войны. Ее успехи и неудачи двигали его поступками на протяжении десятилетий.

– Дэвид, как развивался ваш интерес к Сталину и его эпохе?

– Я довольно давно занимаюсь историей сталинизма, но сначала я изучал ее с точки зрения политической экономии. Потом мой интерес понемногу сместился к социальной истории сталинизма. Результатом этого увлечения стала выпущенная в 2009 году книга Policing Stalin's Socialism. Она переведена на русский язык как «Военный социализм Сталина». Но все же я довольно мало писал собственно о личности Сталина. Мне казалось, что у меня для этого мало данных. Однако, чем больше я изучал фонд Сталина в РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории. – Republic), материалы, относящиеся к Сталину в ГАРФе (Государственный архив Российской Федерации. – Republic), – то есть смотрел, что и когда он читал, на что реагировал, какие сведения к нему поступали, тем больше у меня складывалось осознание, насколько это важно для понимания сталинской эпохи. Непосредственно же я начал заниматься этой темой, когда меня пригласили на конференцию, посвященной роли Сталина во Второй Мировой войне. Ее проводила Высшая школа экономики в мае 2016 года. Я никогда не занимался этой тематикой, но организаторы настаивали и предположили, что я обязательно что-нибудь придумаю. И вот тогда мне пришла в голову идея. Я понял, что никак не могу объяснить циклы сталинских репрессий: почему они накатывали волнами и потом отступали. Здесь явно действовал какой-то общий механизм. Я думал о внутриполитических или о внешних причинах, но все равно полного понимания не складывалось. И тогда я решил более внимательно изучить материалы фонда Сталина, относящиеся к периоду гражданской войны.