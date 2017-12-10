Расследования, основанные на утечках информации из банков и офшорных регистраторов, сотрясают финансовый и политический мир с 2013 года. Они приводят к скандалам и отставкам. Даже если в раскрытых схемах не обнаруживается криминала, репутационные издержки тех, кто прячет богатство и оптимизирует налоги, растут. В отношении владельцев офшоров действует негласная презумпция недобросовестности.

Это такая игра: одни (владельцы офшоров и власти офшорных стран) прячут, другие (все остальные государства, международные институты и гражданское общество) ищут. И есть еще один игрок, которого не всегда замечают, – компании-посредники. Это офшорные регистраторы, а также юридические, аудиторские и консалтинговые фирмы, которые разрабатывают схемы, сопровождают сделки, предоставляют номинальных директоров и т.д., и т.п. Именно у таких посредников концентрируется и именно от них утекает информация об офшорах. Скандалы вредят их бизнесу, но вместе с тем и приносят им дополнительные деньги: когда старые схемы раскрыты, им приходится изобретать новые, более сложные и дорогие.